Märjamaa lauluväljaku metsapargi raievaidlus jõudis riigikohtusse

Menetlusse võetud määruskaebuse andis kohtusse Raplamaa Loodushoiu MTÜ eestvedaja Mari Laanesaar, kaebuse tegijat esindab advokaadibüroo Rask ning protsessi on rahaliselt toetanud kodanikuühendus Eesti Metsa Abiks (EMA).

Kohalikud elanikud soovivad kavandatud lageraiete peatamist Märjamaa lauluväljaku metsapargis ehk eramaa kinnistud Kuuse tänav 8 ja Oti tee 2, mille raieõiguse omandas Stora Enso Eesti AS.

Tegemist on otse asulas paikneva metsapargiga, mis on praegu pea viimaseks müra- ja heitgaaside tõkkeks Tallinna-Pärnu-Ikla maanteest lääne poole jääva inimasustuse vahel.

Märjamaa üldplaneeringus on ala märgitud metsa- ja pargialaks, kuid 20 aastat tagasi koostatud üldplaneering ei sea raietegevusele metsa väärtust hoidvaid piiranguid.

Kokku on Lauluväljaku metsapargis kavandatud raieid 5,72 hektarile, neist 3,82 hektarit on määratud lageraiesse. Esialgu sooviti raietega alustada juba kevadel, kuid kohalikud elanikud esitasid metsafirmale pöördumise, milles teavitati vajadusest hoida märtsi keskpaigast kuni augusti lõpuni lindude ja loomade pesitsus- ning sigimisrahu. Ehkki kehtivad seadused pesitsusrahu pidama ei kohusta, tuli Stora Enso Eesti AS selles asjas kohalikele elanikele siiski vastu.