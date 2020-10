Häirekeskus ootab vabatahtlikke telefonikõnedele vastajaid

Vabatahtlikke otsitakse, et tugevdada häirekeskuse riigiinfo telefoni 1247 kriisivalmidust, kui ootamatutes ja keerulistes olukordades kasvab inimeste infovajadus.

«Oli imetlusväärne, kuidas Eesti inimesed olid kriisis valmis üksteist aitama ning tahtsid teha päriselt head. Loodame, et leiame selliseid inimesi ka nüüd,» ütles Alvela. «Meie kogemus kriisi ajal näitas, et pärast vabatahtliku töö lõppu soovisid paljud häirekeskusega ka püsivalt liituda ning on nüüd osa meie meeskonnast,» lisas Alvela.