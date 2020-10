Pagulaskeskustes elab kokku 28 inimest

Vao keskuses elas 1. oktoobri seisuga kokku 15 inimest viiest riigist, kõik nad on rahvusvahelise kaitse taotlejad, ütles BNS-ile Vao majutuskeskuse juht Jana Selesneva. Kõige rohkem on Vao keskuse asukate seas Venemaalt pärit inimesi.

Vägeva keskus elas 1. oktoobri seisuga 13 inimest neist 12 on rahvusvahelise kaitse taotlejat ning üks inimene on juba saanud rahvusvahelise kaitse- Vägeva keskuse asukad on pärit neljast riigist, kõige rohkem on keskuses Venemaalt pärit inimesi.