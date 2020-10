Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutuse uueks juhiks sai Margus Toomla

«Ühest küljest on laulu- ja tantsupeo liikumine täna väga heas seisus – väljakud on nii esinejatele kui ka pealtvaatajatele kitsaks jäänud ning protsessis osaleda soovijatest puudust ei paista olevat. Teisalt aga tuleb leida viis, kuidas dirigendi ja tantsujuhi elukutse noortele jällegi atraktiivseks teha ning keegi ei tea, kuidas kulgeb järgmiste pidude ettevalmistamine ja pidamine maailmas möllava Covid-19 pandeemia tingimustes,» selgitas Piipuu.

Toomla hinnangul on laulu- ja tantsupidude kunstiline tase, väärtussõnumite loomine ning laulu- ja tantsu kogukonna kaasamine ühisesse kooshingamisse ja inforuumi viimase 15 aasta jooksul järk-järgult aina paranenud. «Tean, et see on sihtasutuse kui organisatsiooni ning tema suurte kogemustega juhi, Aet Maatee töö vili», ütles Toomla. «Usun meeskonnatöösse ning hindan põhjendatust ja tasakaalukaid valikuid. Seetõttu on mul eriti hea meel jätkata teekonda XIII noorte laulu- ja tantsupeo poole koos minu jaoks juba varasemast suuresti tuttava tugeva meeskonnaga.»