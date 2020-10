Ministeerium: kohtuteave jääb avalikuks, isikuandmeid massiliselt alla laadida ei saa

Justiitsministeeriumi asekantsler Viljar Peep rõhutab, et Riigi Teatajast on endiselt leitavad jõustunud kohtulahendid koos kõigi nendes sisalduvate isikuandmetega, mis on seaduse alusel avalikud ja mida kohus ei ole lahendist eemaldanud. Määruse järgi ei saa ainult isikuandmeid avaandmetena kasutada ehk isikuandmeid pole võimalik massiliselt kopeerida ja endale alla laadida,» selgitas ta.