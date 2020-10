Voltri märkis pressiteates, et valitsuse, Eesti Linnade ja Valdade Liidu ning EHL-i õpetajate palgaläbirääkimistel selgus, et õpetajate palka 2021. aastal ei tõsteta. «Olukorra muudab veelgi halvemaks riigieelarve 2021.-2024. aasta strateegia, mis ütleb väga selgelt, et järgmised neli aastat õpetajate töötasu ei tõuse,» lisas ta.

Kui valitsus on märkinud, et õpetajate töötasude tõus on olnud OECD riikidega võrdluses protsentuaalselt üks kiiremaid, siis Voltri sõnul on edu vaid näiline.