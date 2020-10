Haridusministeerium haridustöötajate pöördumisest: väldime iga hinna eest kärpimist

«Praegustes koroonakriisist mõjutatud majandusoludes on valitsus teinud konsensusliku otsuse, et esmatähtis on stabiilsuse ja praeguse rahastamistaseme tagamine kõikides valdkondades ning vältida iga hinna eest kärpimist,» teatas Postimehele haridusministeeriumi kommunikatsiooninõunik Liisa Tagel. «Paraku teisalt tähendab see seda, et tänastes ebakindlates oludes ei ole võimalik lubada ka palgatõusu,» lisas Tagel.