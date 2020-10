Martin Helme sõnul ei anna rahvahääletus rohelist tuld kooseluseadusele

«Huvitav, mina jõuan täpselt risti vastupidisele seisukohale: pärast positiivset rahvahääletust, millega määratletakse abielu mehe ja naise vahelise liiduna, saab kooseluseaduse prügikasti visata ja mingeid rakendusakte pole vaja. Selles ju suuresti ongi kogu rahvahääletuse mõte, et kõrgeima võimu kandja annab lõpliku vastuse polariseerivale küsimusele,» kirjutas Martin Helme sotsiaalmeedias. Tema sõnul pole küsimus kõiges selles, milline on inimeste definitsioon abielust, vaid ikka milline on ühiskondlikult eriliselt toetatud ja soodustatud kooselu vorm.