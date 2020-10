Aas soovitab turismifirmadel reise mitte korraldada

«Soomes otseselt lennupiiranguid ei ole, aga nende kõige suurem reisikorraldaja Aurinkomatkat on peatanud igasuguse puhkusereiside müügi sõltumata sellest, kas on lennupiirangud või ei ole. Nad on oma kodulehel teatanud, et nad lähtuvad valitsuse ettepanekutest, nõuannetest, soovitustest. Seda peaks soovitama ka Eesti turismifirmadele,» märkis Aas neljapäevasel pressikonverentsil.