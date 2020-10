Parima noore ettevõtja auhinna pälvis Jaan Hendrik Murumets

Ratas nentis, et kevadel alanud koroonaviiruse pandeemia tagajärjel tekkinud majandusraskused koos tööpuuduse kasvuga on osutunud erakordselt suureks katsumuseks mitte ainult Eesti inimestele, vaid ka ettevõtetele, kellest paljud on sattunud tugeva majandusliku surve alla.

Samas kinnitas ta, et riik on võtnud kasutusele mitmeid meetmeid, et tervishoiukriisi lahendamise kõrval ka suuremaid kahjusid leevendada ning kiirendada kriisist väljumist. «Majanduse taastumist toetaval eelarvepoliitikal on praegu erakordselt suur roll ning me mõistame seda hästi,» ütles ta ning lisas, et seetõttu on ka tuleva aasta riigieelarve üks eesmärke toetada nutikat arengut ning jätkata investeeringuid tulevikku.