Tuleval nädalal alustab üle 1200 noore ajateenistust

Noorte teenistusse viimisel kasutab Kaitseressursside Amet ettevaatusabinõusid - bussides on piisavalt ruumi, et kutsealused saaksid hajutatult istuda. Enne bussi sisenemist täidavad kõik terviseankeedi ja nende kehatemperatuuri mõõdetakse. Kutsealused peavad bussis kandma maski ja saadaval on käte desinfitseerimise vahendid. Viiruse leviku olukorras saavad noored kokkuleppel KRA-ga minna ka ise otse teenimiskohta.