Tulika Takso eraldab juhid ja reisijad vaheseinaga

Sel korral saavad osad autod juba Toyota inseneride loodud viirusetõkked. Tulika Takso juhatuse liikme Anne Rebase sõnul on reisijateveol kahe meetri nõuet ilma vaheseinteta väga keeruline ja kohati võimatu täita.

«Testisime juba kevadel plastikust vaheseinu, toona püsis aga rahvas tugevas eneseisolatsioonis, viirus taandus ja praktiline vajadus eraldada juhte ja reisijaid kadus ära. Nüüd on olukord kardinaalselt teine,» selgitas Rebane. «Inimesed on harjunud viiruseohuga elama, liiguvad ringi ning viiruse tõkestamiseks tuleb kasutada muid vahendeid kui koduseinu.»

Tulika ostab sel aastal juurde veel ligi 30 Toyota Camryt ning need tulevad juba tehasest originaalvaheseinaga. Juba praegu kasutuses olevad umbes 20 Camryt saavad tehaseseinad tagantjärele.

Plastikust vaheseintel, mis Eestis sel aastal esimest korda kasutusele võeti, on kahe esiistme vahelises osas avaus arveldamiseks. Muul ajal on see ava kattega suletud.