Rohelised algatavad petitsiooni: «Kas lageraied Eestis peaksid olema keelatud?»

Erakonna Eestimaa Rohelised volikogu algatab uue nädala algul petitsiooni, millega nõutakse rahva arvamuse küsimist lageraiete kohta referendumil. Referendum toimuks 2021. aasta kohalike valimistega samal päeval ehk 17. oktoobril.

Petitsioon «Kas lageraied Eestis peaksid olema keelatud?», ootab allkirjastamist rahvaalgatus.ee keskkonnas alates teisipäevast.

Erakonna esinaise Züleyxa Izmailova hinnangul on vajalik lageraiet puudutavate küsimustega pöörduda rahva poole. «Kahtlemata on lageraiete näol tegu äärmiselt olulise teemaga ning metsa ja metsade majandamise osas on igal eestlasel oma seisukoht. Meie jaoks on keskkonnaministeeriumi suutmatus võtta vastu uut metsanduse arengukava pea kuritegelik. Ning seetõttu ongi vajalik antud küsimuses, mis meie ühiskonda juba aastaid polariseerinud on, pöörduda rahva poole,» ütles ta.

Algatajad kinnitavad, et petitsioon ise on taotluslikult neutraalne. «Aga roheliste seisukoht on loomulikult hästi teada - me soovime, et praegune valdavalt lageraiel põhinev tegevus, mida on võimatu metsa majandamiseks nimetada, asenduks säästva püsimetsamajandusega, kus lageraied oleks pigem erandiks kui reegliks,» selgitas volikogu esimees Aleksander Laane.