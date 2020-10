Eestisse saabub kolme aasta jooksul kokku 18 kaitseväe poolt soetatud liikursuurtükki. Kaitseminister Jüri Luige sõnul on liikursuurtükkide K9 Kõu teenistusse võtmine hea näide kui kompleksne on tegelikult ühe võime arendamine ja mida see tähendab. «Kaks aastat tagasi alanud protsess on tänaseks jõudnud nii kaugele, et saame alustada suurtükkide tehnilist kohendamist, et nad vastaksid täielikult meie vajadustele. Tegu on kaitseväe ühe viimaste aastate olulisima kaitsehankega, mille eesmärgiks on tugevdada eelkõige kaudtulevõimekust,» ütles Luik.