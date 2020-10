President Kaljulaid kohtus Pariisis OECD peasekretäri Gurriaga

«OECD peab oma liikmesriikidele pakkuma väga kõrgel tasemel ja faktipõhist analüüsi, mille eesmärk on majanduste kiirem kohanemine nende suurte muutustega, millega nii sel aastal kui järgmistel kümnenditel silmitsi seisame. OECD on väärtuspõhine organisatsioon, mis ühendab arenenud ja demokraatlikke riike. Aga lisaks on OECD-l oluline roll olla ka ühiste poliitikate kujundamise platvormiks maailma teistele mõjukatele majandustele, mis organisatsiooni ei kuulu,» ütles president Kersti Kaljulaid kohtumise järel.

Riigipea rõhutas ka, et kuigi OECD on oma olemuselt mõttekoda, on organisatsiooni väärtus eeskätt võimes riikide parimaid kogemusi levitada, et head mõtted ka praktikas rakenduks. «Ainult nii teenime me ühist eesmärki – inimeste heaolu kasvatamist,» sõnas ta.