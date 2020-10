Saksa telesaade: Eesti metsade lageraie taga on taastuvenergia trend

Olukorras, kus Saksamaa metsapindala isegi kasvab, pakub tõe ebameeldivamat poolt seik, et kaugeltki igal pool Euroopas see nii ei ole. Euroopa Liidu teadlased analüüsisid satelliidipilte ja tegid ehmatava avastuse. Nimelt oli aastatel 2011–2015 näiteks Skandinaavias kõik veel hästi ja metsapindala üldiselt ei muutunud. Aga 2016. aastal suurenes metsaraie ühtäkki väga kiiresti, peaaegu 50 protsendi võrra. On ka näha, kus metsade lagedaks raiumine on kasvanud – nimelt Rootsis ja Soomes, samuti Balti riikides Leedus ja Eestis. Miks? Selle olulise küsimuse vastuseks on: CO2-eesmärkide tõttu. See kõlab täiesti hullumeelselt, aga just nimelt taastuvenergia trend kannab kaasvastutust metsade lageraie pärast Eestis.