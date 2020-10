Kohtla-Järvel sirgub nüüdsest Ukraina-Eesti sõprustamm

«Ehkki 2018. aasta on läbi, leidsime, et toredat projekti peaks jätkama. Miks valisime just tamme? Tegu on tugeva puuga, mis ajab oma juured laialt ja sügavuti pinnasesse, kus kasvab. Meie, ukrainlased, kes Eestis elavad, oleme samuti oma juured sügavuti siinsesse pinnasesse kasvada lasknud. Me ammutame Eesti maast jõudu ja samal ajal annab ka ise midagi Eestimaale. Tegu on väga sümboolse puuga, mis elab kaua ning on vastupidav,» rääkis Vira Konõk.