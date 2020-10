Perearsti nõuandetelefonile on sel aastal tehtud ligi veerand miljonit kõnet

«Helistamise statistika paljastab, et naised on igas vanusegrupis aktiivsemad nõuandetelefonile helistajad kui mehed. Kokku teevad naised ligi 65 protsenti kõnedest,» kommenteeris perearsti nõuandetelefoni teenusejuht Klarika Kallikorm-Rannamets.

Märtsis alanud koroonapandeemia on kõnede arvu hüppeliselt kasvatanud, päevas helistatakse nõustajaile keskmiselt 700–800 korda. Enim kõnesid tehakse nädalavahetusel ning pühade ajal, mil perearstikeskused on suletud. Peamised probleemid perearsti nõuandetelefonile pöördumiseks on palavikumured, vererõhuprobleemid, valu ning küsimused allergiate, traumade ja ravimite kohta. Veel helistatakse ka laiemalt meditsiini puudutavate ja elukorraldusliku laadi küsimuste osas, vahendati pressiteates.

«Kindlasti on koroonatestile suunamise võimaluse lisandumine alates juulist isikustatud teenuse mahtu iga kuuga järjest kergitanud ja ilmselt ei ole selles osas veel lagi käes,» ütles Kallikorm-Rannamets. Kokku on isikustatud nõustamist sel aastal kasutatud ligi 2600 korral, millest pea 2000 kõnet on tehtud viimase kolme kuu jooksul. Nõuandetelefonil saab nõu küsida nii eesti kui vene keeles. Sellest aastast on lisandunud ka ingliskeelse konsultatsiooni võimalus iga päev kella viiest-seitsmeni.