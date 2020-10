Rohelised tahavad lageraiete osas rahvahääletust

«Metsateemalisi petitsioone on algatatud ennegi, kuid paraku pole seni nendega arvestatud,» ütles Eestimaa Roheliste esimees Kaspar Kurve. «Otsustasime seekord probleemile läheneda teisiti - meie tänane valitsus on teada andnud, et tahab läbi otsedemokraatlike meetodite rahvast rohkem riigivalitsemisesse kaasata, mis on iseenesest väga tervitatav. Võttes arvesse keskkonnaministeeriumi suutmatust võtta vastu uus metsanduse arengukava ning üha süvenev ning ühiskonda lõhestav metsasõda, leidsime, et kõige õiglasem on siinkohal küsida rahva arvamust,» lisas Kurve.