Tallinn kutsus usalduse kaotanud Peeter Mardna haigla nõukogust tagasi

Tallinna sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna eest vastutav abilinnapea Betina Beškina leiab, et seoses haigla juhi värbamiskonkursi läbiviimise ajal avalikustatud delikaatsete andmetega ning enda isiklike eelistuste väljendamisega, on haigla nõukogu liige ja ühtlasi valikukomisjoni liige Peeter Mardna kaotanud usaldusväärsuse.

Lääne-Tallinna Keskhaigla kuulutas septembris välja avaliku konkursi juhatuse esimehe kohale seoses praeguse juhatuse esimehe ametiaja lõppemisega tänavu detsembri alguses. Konkursi viib läbi Lääne-Tallinna Keskhaigla ja valikukomisjoniks on haigla nõukogu liikmed.

«Seetõttu pidas linnavalitsus Lääne-Tallinna haigla nõukogu ja valikomisjoni liikme Peeter Mardna sellist käitumist ebaeetiliseks, mis ei tekita usaldust ka kandideerijate jaoks,» selgitas Beškina. «Linna avalike konkursside puhul lähtutakse põhimõttest, et konkursil osalevate kandidaatide nimesid ei avalikustata ning teatavaks tehakse üksnes valituks osutunud. Teeme kõik selleks, et meie avalikel konkurssidel osalejatele oleks tagatud usaldusväärsus ja konfidentsiaalsus,» lausus Beškina.

Tallinna linnavalitsus on käivitanud juhtimisreformi, mille käigus on juba värvatud avalike konkurssidega uusi juhte. Avaliku konkursi eesmärk on tuua linnasüsteemi uusi võimekaid juhte ja valida paljude väga heade juhtimisoskustega kandidaatide seast.