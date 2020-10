Riigikohus kutsus omaniku loata erateed avalikus kasutuses hoidnud Kuusalu valla korrale

Riigikohus kordas oma määruses üle varasema põhimõtte, et eramaal asuva tee avalikuks kasutamiseks vajab kohalik omavalitsus teealuse maa kasutusõigust. Selleks võib sõlmida omanikuga lepingu või seada maale sundvalduse.

Riigikohtusse jõudnud vaidluses nõuab maaomanik Kuusalu vallalt hüvitist, sest tema kinnistul kulgev Kaldaaluse tee on määratud avalikku kasutusse. 2013. aastal sõlmiti tee kasutamiseks viieaastane leping, kuid omanik ütles selle 2016. aasta lõpus üles. Sellest hoolimata hoidis vald teed avalikult kasutatavate teede nimekirjas, võimaldades kõigil seal liikuda.

Vajalik on leping või sundvaldus

Riigikohtu halduskolleegium aga leiab täna avaldatud määruses, et kui vastab tõele kaebaja väide, et vallal pole enam õigust teealust maad kasutada, siis võib varalise kahju nõue olla põhjendatud. Kui vald kaotas pärast lepingu lõppu õiguse maad kasutada, oleks ta pidanud seadma kinnistule sundvalduse, mille eest makstakse maaomanikule eelduslikult tasu. Selles osas saadeti asi sisuliseks läbivaatamiseks Tallinna halduskohtule.

Samas nõustus riigikohus madalama astme kohtutega, et mittevaralise kahju nõue tuleb kaebajale tagastada. Maaomanik põhjendas nõuet hingeliste kannatustega, mida talle on tekitanud võõraste inimeste ähvardused ja solvangud. Kohtud selgitasid, et väidetav mittevaraline kahju ei tekkinud valla tegevuse tõttu.