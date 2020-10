Komisjon nõustus turvavöö nõudega lapsi vedavates ekskursioonibussides

Maakonnaliinidel, mille korraldajaks on riik läbi Maanteeameti või ühistranspordikeskuste, on juba praegu nõutud, et sõitjaid sõidutatakse turvavöödega varustatud bussidega, sest riik teenuse tellijana nõuab seal vaid turvavöödega busse, teatas riigikogu pressiteenistus teisipäeval BNS-ile.

Majanduskomisjoni esimees Sven Sester ütles, et laste vedu ilma turvavööta ei tohiks ka ilma seadusesse raiumata lubatav olla, kuid siiski osutub vajalikuks see juhuvedude puhul muudetavas seaduses ära märkida. «Seega, kui varem sätestati, et asulavälisel teel võib juhuveol alla 18-aastaseid lapsi vedada vastavalt istekohtade arvule ning seisvate laste vedu on keelatud, siis kahe lugemise vahel täienes eelnõu ka märkusega, et istekohad peavad olema turvavööga varustatud,» sõnas Sester.