Korb: Tederi kinnitusel oli suurannetuse ajendiks toetus Rally Estoniale

«Kuna annetuste osas on nüüd eriline tähelepanu, siis olen Hillar Tederiga suhelnud peale seda, kui ta on oma annetused teinud. Tema kinnitas mulle, et ta toetab Keskerakonna poliitikat ja et ta on rahul sellega, mis valitsus teeb. Ja eraldi ta tõi välja Rally Estonia korraldust ja ütles, et ta on väga rahul sellega, et valitsus leidis võimaluse toetada Rally Estonia läbiviimist ja see ajendas teda annetust tegema,» vahendab ERR-i uudisteportaal Korbi sõnu.