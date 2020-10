Kohtualust süüdistatakse ajalehe veebilehe töö häirimises

Juhtum jõudis politseisse, kui kannatanu ehk Nädaline OÜ tegi avalduse, et maakonnalehe Raplamaa Sõnumid veebilehe tegevus on häiritud ning et häiringute põhjustajaks on alust pidada konkreetset isikut. Ettevõte süüdistab eraisikut talle antud volituste kuritarvitamises töösuhte lõppedes ning on veendumusel, et kohtu all olev inimene mõjutas oma erialaseid teadmisi kasutades veebilehe tavapärast kasutamist, kirjutab Raplamaa Sõnumid. Kannatanu ehk ettevõtte esindaja, juhatuse esimees Tõnis Tõnisson ütles, et sellise tegevuse tulemusena kaotas veebileht lugejaid ning seeläbi ka tulu.