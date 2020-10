Iru hooldekodu direktoriks kinnitati Jaanika Luus

Tallinna sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna eest vastutav abilinnapea Betina Beškina märkis, et Jaanika Luusil on väga head teadmised hoolekande valdkonnast, mida toetab ka kauaaegne ja mitmekülgne valdkondlik töökogemus ning asutuse juhtimise kogemus. «Linna eesmärgiks ja sooviks on parendada hooldusasutuses pakutavate teenuste sisu ning kvaliteeti, et saaksime pakkuda väärikat ja turvalist elamist hooldekodus ning seda toetas ka uue juhi visioon ning tema varasemad kogemused ja teadmised valdkonnas,» nentis Beškina.