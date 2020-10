Ossinovski: rõdul suitsetamist pole mõtet keelata

Tervise arengu instituudi (TAI) direktor Annika Veimer teatas hiljuti, et lähiriikides on kortermajade rõdudel ja akendel suitsetamine selgelt reguleeritud ning seda võiks teha ka Eestis, kirjutab ERR.

Järgmisest aastast otsustas kortermajade rõdudel suitsetamise keelata ka Leedu, kui kasvõi üks samas majas inimene on selle vastu. Seadusemuudatusega keelatakse suitsetamine ka õues asuvate spordirajatiste territooriumil, bussipeatustes, laste mänguväljakutel ning välikohvikutes.

Ossinovski ütles «Vikerhommikus», et tegemist on vana teemaga, mis oli üleval ka siis, kui tema terviseminister oli.

«Üldiselt üks sellise ühiselu vorm, kus tekib palju konflikte, on korteriühistud, kus inimeste ootused üksteise käitumisele on tihtilugu erinevad ja mehhanismid selliste konfliktide lahendamiseks tihtilugu ei toimi. Inimesed hakkavad pöörduma politseisse, ministeeriumitesse jne, selle asemel, et neid küsimusi ära lahendada omavaheliste kokkulepetega,» rääkis Ossinovski.

Suitsetamise kohta märkis Ossinovski, et tubakaseaduse karmistamise perioodil kaaluti ka seda küsimust, aga tervise valdkonna spetsialistid ütlesid, et rõdul suitsetamise keelustamisel on kaks negatiivset poolt: esiteks pole keegi seda reaalselt suuteline kontrollima ja teiseks hakkavad inimesed sellisel juhul suitsetama oma korterites sees.

«Kuna väga paljud kortermajad on sellised, kus ventilatsioon ei ole tänapäevane, siis tegelikult see tubakasuits hakkab imbuma läbi ventilatsioonišahtide teistesse korteritesse ja selle mõju teiste inimeste tervisele võib olla veel negatiivsem,» märkis Ossinovski.

Ossionvski sõnul oleks valikuteks ka väljas, inimestest eemal suitsetamine või sootuks suitetamisest loobumine. Need variandid ei ole aga kõige tõenäolisemad ja sellega tuleb otsuste vastuvõtmisel ka arvestada.

«Kui me loodame, et selle tõttu kõik inimesed hakkavad käima kortermajadest väljas kuskil kaugemal pargis jalutamas ja seal suitsetamas, siis see võib niimoodi minna osa inimeste puhul, aga ei pruugi alati niimoodi olla ja siis tuleb arvestada ka negatiivsete tagajärgedega, kui inimesed peaksid hakkama toas suitsetama. Kujutame ette, et külmal sügisõhtul üheksandalt korruselt keegi viitsiks minna välja suitsetama… kindlasti selliseid inimesi on, aga võib vist arvata, et päris kõik seda ei tee,» rääkis Ossinovski.