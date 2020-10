Tallinn algatab keskkonnahoiu arengukava koostamise

Abilinnapea Kalle Klandorfi sõnul on keskkonnahoiu arengukava valdkondlik arengudokument, kus käsitletakse detailselt välisõhu ja veekaitse, müra, elurikkuse ja keskkonnateadlikkuse tegevusi. «Keskkonnahoiu arengukava lähtub uuest arengustrateegiast «Tallinn 2035» ja konkreetselt selle keskkonnahoiu valdkonnast. Kui linna arengustrateegia 2035 käsitleb keskkonnahoiu teemasid ja annab ette raamistiku, siis keskkonnahoiu arengukava annab täpsemad tegevused ja prioriteedid,» tõdes Klandorf. «Hetkel ei ole linnal kehtivat arengudokumenti, mis käsitleks keskkonnahoiu valdkonda piisavalt detailselt. Keskkonnahoiu teemasid käsitleti keskkonnakaitse arengukavas aastateks 2013 – 2018. Praegu on meil kehtiv linna keskkonnastrateegia aastani 2030, kuid seal ei ole kirjas tegevusi, vaid on üldised eesmärgid ja põhimõtted. Sellise valdkondliku arengukava puudumist on meile ette heidetud ka Euroopa rohelise pealinna konkursil ja on viidatud, et meil peaks selline dokument olema,» rääkis Klandorf.