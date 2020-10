Onkoloog: TÜ roll ei ole meditsiiniseadmete ega ravimite tootmine

Uuendusliku geeniinfo teaduslikuks arendamiseks on loodud Eesti geenivaramu, mis töötab Tartu Ülikooli alluvuses ning mille infrastruktuur ja teadustöö on aidanud arendada genoomika valdkonda nii Eestis kui ka välismaal.

«Euroopa Liidu määrus sätestab, et geenitestidel peab olema tootja, kelleks on füüsiline või juriidiline isik, kes valmistab või uuendab täielikult seadme või kes laseb seadme projekteerida, valmistada või täielikult uuendada ja kes turustab seda oma nime või kaubamärgi all,» kirjutas Padrik ja lisas, et tootjal lasub palju vastutusest tulenevaid kohustusi, kuid regulatsioonid on vajalikud selleks, et tagada geenitestide antava info maksimaalne kvaliteet.