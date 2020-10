Koordinatsioonikogu arutas riigireformi vahekokkuvõtet

Riigihalduse minister Jaak Aab sõnas, et koroonakriisile vaatmata jätkus ka sel aastal töö riigireformi tegevustega, edastas rahandusministeerum. «Liidame valdkonnaüleselt riigiameteid, et kaotada dubleerimist ning korraldada paremini ja tõhusamalt teenuseid,» ütles Aab. «Haridus- ja noorteamet alustas juba tegevust. keskkonnaamet, põllumajandus- ja toiduamet alustavad tööd uuel aastal ning loodetavasti ka liikuvusamet riigikogu peatsel heakskiidul.»

Minister märkis, et valdkonnapõhine lähenemine loob eeldused kõigi seotud asutuste ja tegevuste suuremaks koostööks ja sünergiaks. «Saame osutada keskselt paremaid teenuseid ja mõnes valdkonnas vähendada töötajate arvu ning teises põhjendatud vajadustel hoopis kasvatada, näiteks nagu praegu tervishoius või kaitseväes,» lisas minister.

Ümberkorraldused peegeldavad ka suuri muutusi tervikuna töötamise viisides. «Nii nagu igal pool, kaasame ka riigitööl digilahendusi, et laiendada kaugtöötamise võimalusi üle Eesti,» sõnas Aab.

Aab märkis olulisematest tegevustest veel ettevalmistusi IKT valdkonna baasteenuste parandamiseks ning riigiasutuste dokumendihalduse valdkonna konsolideerimist. Jätkatakse e-riigi arendamist ja infotehnoloogiliste lahenduste laiemat kasutamist avalike teenuste osutamiseks. Töös on riigimajade loomine maakonnakeskustesse, et tulla kodanikule ja ettevõtjale parema teenuse korraldusega lähemale. Sel aastal avasid uksed Rakvere ja Jõhvi riigimajad. Järgmisel aastal valmivad Jõgeva, Rapla ja Pärnu riigimajad. Kõik riigimajad on kavas valmis ehitada 2026. aastaks.