7-aastane Morgan jõudis koju

Politsei palus abi, et tuvastada täna Pirita Gümnaasiumi juures kadunuks jäänud Morgani asukoht. Lapse telefon oli välja lülitatud ja arvati, et ta võis koduteel ära eksida. Kella 18:30 paiku teatas PPA, et Morgan on leitud ja temaga on kõik korras.