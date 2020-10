Galerii ja video ⟩ Muinsuskaitseamet jagas parimatele tunnustust

- arheoloog Monika Reppo

Parim restauraator: Rändmeister OÜ meeskond

Parim restauraator: Rändmeister OÜ meeskond. FOTO: Erakogu

Võib julgelt öelda, et Randmeister OÜ on Eesti restaureerimisvaldkonna üks kauaaegsemaid tegijaid, koondades enda ridadesse tänapäevases maailmas kaduvate oskustega meistrimehi. Rändmeister OÜ restaureerimislahendused on olnud alati kantud soovist tabada ja hoida möödunud aegade ehitusvõtteid, kvaliteetses lõpptulemuses allahindlust tegemata. Lisaks iseloomustab nende tööd läbimõeldus ja pieteeditunne ajaloolise materjali vastu. Rändmeistri viimasteks suuremateks töödeks on Kuressaare Laurentiuse, Kullamaa ja Nõva kiriku tornide restaureerimine, kus restaureerimisgurmaanid saavad näha pleki- kuldamis- ja puidutöödel tõeliselt elegantseid lahendusi.

Nominendid kategoorias olid:

- plekksepp Andrus Raie

- skulptuurikonservaator Isabel Aaso-Zahradnikova

- metallikonservaator Väino Niitvägi.

Hea koostööpartner: maksu- ja tolliamet

Hea koostööpartner: maksu- ja tolliamet. FOTO: Erakogu

Muinsuskaitseamet tänab väga hea koostöö eest maksu- ja tolliametit kunstipärandi uurimisel. Maksu- ja tolliameti spetsialistid on aastate jooksul uurinud arvukalt Eesti kunstipärandi tippteoseid Hermen Rode altariretaablist Niguliste muuseumis kuni Russalka monumendini. Viimase nelja aasta jooksul on maksu- ja tolliameti spetsialistid osalenud Christian Ackermanni loomingu uurimisprojektis, mille käigus on nad valgustanud läbi kunstiteoseid kõikjal Eestis. Kiidame Aleksander Miksjuk’i, kes on teinud põhjalikku päranditeemalist teavitustööd ning julgustanud kolleege kultuuripärandi uurimisse panustama. Samuti Priit Laatret, kelle osaluseta poleks kunstiteoste uurimine kindlasti nõnda edukas olnud. Riigiasutuste-ülesed projektid on inspireerivad, arendavad ja põnevad. Loodame sisuka koostöö jätkumisele!

Elutööpreemia: Kaur Alttoa

Elutööpreemia: Kaur Alttoa. FOTO: Erakogu

Kaur Alttoa on Eesti keskaja arhitektuuri ja kunsti uurimise koolkondliku järjepidevuse hoidja, kes tähenduselt ja mõjult kuulub samasse ritta Sten Karlingi, Armin Tuulse ja Villem Raamiga. Oma uurimismeetodilt on ta positivist kõige paremas tähenduses, sest tema arvates loevad vaid kindlad tõendid, konkreetne empiiriline materjal: teooriad saavad sündida ainult sellelt pinnalt. Väliuurimised, ehitusarheoloogia ja raudne loogika on tema teadustöö alustalad. Oma uurimisobjekti soovitab ta vaadata nii lähedalt, kui kaugelt, seda nii otseses kui ka ülekantud tähenduses. Vaadata ikka oma silmaga ja korduvalt. Kaur Alttoa arvates on majad nagu koerad, kellele meeldib, kui neid sügatakse. Kaur Alttoad võib pidada õpetajaks (suure algustähega). Ta on õpetanud kunstiajalugu sadadele tudengitele Tartu Ülikoolis ja Eesti Kunstiinstituudis. Oma õpetajaks peavad teda paljud kunstiajaloolased, restauraatorid ja muinsuskaitsjad. Alttoa Kaur ja servjoonvõlvid, servjoonvõlvid Alttoa Kaur - nii rõkkasid ülistuslaulu Tartu Ülikooli kunstiajalootudengid. Küll on hea, et Kaur Alttoast ei saanud inglise filoloogi ning õnnelikud juhused ja varemeteromantika suunasid ta Eesti arhitektuuri ja kunsti uurimise juurde. Kaur Alttoa aukartustäratav hulk artikleid, käsikirjaline materjal ja riiklike kultuurimälestise uurimused on kindlustanud tugeva vundamendi Eesti kunsti- ja arhitektuuriajaloo uurimisele.

Agne Trummali nimeline noore muinsuskaitsja preemia 2020: Tallinna linnaplaneerimise ameti muinsuskaitse osakonna arheoloog Ragnar Nurk

Agne Trummali nimeline noore muinsuskaitsja preemia 2020: Tallinna linnaplaneerimise ameti muinsuskaitse osakonna arheoloog Ragnar Nurk. FOTO: Erakogu

Agne Trummal oli noor ja särav Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti juhataja ja Muinsuskaitseameti peadirektor, kes lahkus meie seast lubamatult vara, ent jõudis vaatamata sellele anda olulise panuse Eesti muinsuskaitsesse. Preemia on loodud, et tunnustada noori riigi- või kohaliku omavalitsuse muinsuskaitseametnikke, kes on aidanud oluliselt kaasa muinsuskaitsevaldkonna arengule ning innustanud kolleege ja kodanikke. Preemia on rahaline ja mõeldud ennekõike erialasel konverentsil osalemise või täiendkoolituse läbimise toetamiseks.