Reinsalu Freedom House'i värskest raportist: edukas digiühiskond on vaba ühiskond

«Eesti jaoks on väljendusvabadus internetis inimõiguste lahutamatu osa,» leiab Urmas Reinsalu. Tema sõnul muudab interneti kättesaadavus riike läbipaistvamaks, tugevdab kodanikuühiskonda ja kasvatab majandust. «Kui jagame oma digiõppetunde teistele riikidele, selgitame alati, et ainult vaba ühiskond saab olla ka tõeliselt edukas digiühiskond,» rõhutas minister. Reinsalu tõi ka välja, et Eesti on aktiivne internetivabaduse koalitsiooni liige.