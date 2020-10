Öine alkoholimüügi keeld pikeneb veel kuu võrra

Peaminister Jüri Ratase sõnul on koroonaviiruse levik kehtivate piirangute abiga küll stabiliseerumas, kuid oht pole möödas. Seetõttu peab valitsus põhjendatuks öise alkoholimüügi piiranguga jätkata.

Valitsus soovib tugevdada ka järelevalvet selle piirangu täitmise üle, sest politsei- ja piirivalveamet on tuvastanud mitmeid viise, kuidas proovitakse piirangust kõrvale hoida. «Reeglid on mõeldud selleks, et kaitsta meie endi ja kõigi meie lähedaste tervist, ning neid tuleb täita. Piirangutest kõrvalehiilimisega anname nakkuse levikule vaid hoogu juurde,» ütles Ratas.