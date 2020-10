Lennujaamas ja sadamas peetakse koroonale klaperjahti

Septembri algusest kuni tänaseni on piiril proove võetud 27 000. Kõige rohkem on koroonaviiruse proove võetud Tallinna lennujaamas ja tunduvalt vähem on seda tehtud sadamas. Kordusproovile registreerib ennast Synlab Eesti andmetel 80 protsenti esimese koroonaviiruse proovi andnutest.