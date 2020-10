Tallinna lisaeelarve läbis volikogus esimese lugemise

Lisaeelarvega suurenevad linna tulud kokku 18,42 miljoni euro võrra, linnakassa tulud vähenevad 6,5 miljoni euro ja linna asutuste omatulud 8 miljoni euro võrra. Samas suurenevad saadavad toetused riigieelarvest ja välisrahastusest 32,93 miljoni euro võrra. Lisaeelarves kavandatud muudatuste tulemusena suurenevad kulud kokku 8,7 miljoni euro võrra. Valdkonnad, kuhu suunatakse suurem osa lisarahast on tervishoid, linnatransport ning teed ja tänavad.

Linnavolikogu esimehe Tiit Teriku sõnul on tavapärane, et linn täpsustab ja korrigeerib lisaeelarvega tulude ja kulude mahtu. „Kuna linna rahaasjad on läbimõeldud ja korras, siis sisenesime kriisi heas seisus, mis võimaldab keerulisel ajal vastu võtta positiivse lisaeelarve. Linnaeelarve kogumaht suureneb üle 53 miljoni euro, millest ligi 33 miljonit eurot moodustavad erakorralised toetused riigieelarvest nii investeeringuteks, COVID-19 viiruse leviku tõkestamiseks tehtud kulutusteks kui ka kompensatsiooniks kultuuri- ja spordivaldkonna organisatsioonide kulude katteks,“ ütles Terik.