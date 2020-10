Talvel saab mõnel maanteel sõita kuni 110 km/h

Maanteeamet suviseid piirkiiruseid veel ei alanda. Need kehtivad niikaua kuni ilma- ja teeolud seda võimaldavad. Maanteeameti teehoiudirektor peadirektori ülesannetes Raido Randmaa teavitab, et ühe olulise muudatusena jäetakse sellel talvel kõigil 2+1 ja teatud 2+2 teede lõikudele kiiruspiiranguna 100 km/h.

2+2 teedest jääb 100 km/h kehtima Tallinna ringteel, Tallinna–Tartu ja Tallinna–Narva maantee osadel lõikudel (vt manust). Suurem kiirus kehtestatakse neis kohtades, kus liikluskeskkond on selleks valmis. Neil lõikudel, kus on suurem oht metsloomade ja jalakäijate õnnetuseks, jäetakse talveks kiirus 90 km/h.

Randmaa lisas, et kõikidel nendel teedel kehtivad kõrgemad nõuded talihooldele (kehtib 3+ tase), mis on sarnased Põhjamaades kehtivatele. «Oleme Põhjamaade kogemustest näinud, et liiklejad arvestavad teeoludega ning mõistetakse, et suurim lubatud kiirus ei ole kohustus vaid võimalus. Loodame, et ka meie liiklejad järgivad seda,» lausus ta. «Talvistes muutlikes oludes on normaalne sõita lubatust madalama kiirusega.»