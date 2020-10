Kersti Sarapuu Mart Helme hinnangust geidele: see on tema isiklik seisukoht

«Leian, et kõike, mida – vabandust väljenduse eest – sülg suhu toob, ei peaks intervjuus rääkima. Eriti veel minister. Millise mulje jätab selline avaldus Eestimaast? Mina olen Eestit pidanud sõbralikuks ja hoolivaks riigiks, kus kõigil peaks olema hea elada,» ütles Sarapuu.

«Mõistan kategooriliselt hukka Mart Helme väljaütlemise, kus ta soovitab teatud seksuaalse sättumusega inimestel meie hulgast ära minna. Tegemist on Mart Helme isikliku seisukohaga,» lisas Sarapuu.

Ta meenutas koalitsioonilepingut, mis ütleb, et ühine eesmärk on esindada kõiki Eestimaa inimesi ning edendame sidusat, hoolivat ja sallivat ühiskonda, mille liikmed tunnevad end turvaliselt ja ühiskonna ellu kaasatuna. «Mart, tuletan meelde, et koalitsioonilepingul on ka sinu allkiri,» märkis Sarapuu.

Lisaks meenutab ta Helmele ka põhiseadust, kus on kirjas, et kõik on seaduse ees võrdsed. Kedagi ei tohi diskrimineerida rahvuse, rassi, nahavärvuse, soo, keele, päritolu, usutunnistuse, poliitiliste või muude veendumuste, samuti varalise ja sotsiaalse seisundi või muude asjaolude tõttu. Rahvusliku, rassilise, usulise või poliitilise vihkamise, vägivalla ja diskrimineerimise õhutamine on seadusega keelatud ja karistatav.