Galerii ⟩ Lennusadamas avatakse näitus maailmamerest ja Läänemerest

«Eesti teadlased osalevad tipptasemel maailmamerd uurivates teadusprojektides, mistõttu on aeg tuua see teema populaarteaduslikus vormis ka meie muuseumikülastajateni,» ütles Eesti Meremuuseumi juht Urmas Dresen.

«Näituse avamisega Tallinnas saab esmakordselt siinsel kontinendil näha Ameerika Loodusloomuuseumi käsitlust sellest, kuidas ja mida on suudetud seletada ookeanide kohta, mille pinnast on uuritud vaid kuni 15 protsenti. Läänemeri seevastu on üks maailma uuritumaid veekogusid ja nii sai Ameerika näituse täiendusena koos viie valdkonna teadlasega loodud ka meie kodumerd tutvustav väljapanek,» rääkis Dresen.

Ta lisas, et käesolev näitus on Eesti Meremuuseumi teine koostööprojekt Ameerika Loodusloomuuseumiga, mis on USA üks suurimaid muuseume. «Me jätkame sama skeemi, et ei taha lihtsalt tuua välismaa muuseumitest suuri näitusi, vaid lisame sinna juurde Eesti osa. Kui Ameerika Loodusloomuuseumiga oli kokkulepe saavutatud, siis tekkiski mõte, et võibolla maailmameri jääb meie inimestele natuke kaugeks, et teeme siia juurde ka Läänemere osa. Need osad on mahult peaaegu võrdsed,» lausus Dresen.

Näituse külastaja kohtab mitmekülgset mereelu, alates imepisikesest planktonist kuni kõige suuremateni: hiidkalmaaride, sinivaalade ja hiid-sarvikraideni.

Läänemeri moodustab tervest maailmamerest vaid 0,1 protsenti, kuid selle jahedad ja pimedad vood annavad tööd sadadele teadlastele. Näitus võtab appi kohalikud mereteadlased, et vastata mitme erineva nurga alt küsimusele: mis teeb Läänemere eriliseks?

Läänemere vesi on hoopis teistsugune kui mõne teise mere või ookeani vesi. Miks see nii on, uurib merefüüsika, pöörates tähelepanu vee temperatuurile, soolsusele, tihedusele, aga ka lainetele ja hoovustele.

Seda, kuidas Läänemere asukad selles ainulaadses keskkonnas hakkama saavad, uurib merebioloogia.

Siinsetes vetes on aastasadade jooksul seilanud palju laevu ja mitte kõik neist pole jõudnud ohutult sihtpunkti. Just Läänemerd peetakse üheks parimaks puidust laevavrakke säilitavaks mereks. Peale vrakkide leidub selles muidki jälgi ajaloolisest inimtegevusest. Kogu selle veealuse kultuuripärandi uurimisega tegeleb merearheoloogia.

Selleks, et laevad ikka sihtpunkti jõuaksid ja veealust kultuuripärandit selle võrra vähem tekiks, on tarvis luua ohutuid laevateid. Mere kaardistamisega tegelev teadusharu hüdrograafia aitab tagada ohutut veeliiklust.

Tuleb välja, et just Eesti vetes asub üks maailma kõige paremini säilinud meteoriidikraatreid – umbes 530 miljoni aasta eest tekkinud Neugrundi kraater. Ka muidu on Läänemere reljeef sama vaheldusrikas kui seda ümbritsev maismaa. Kõike seda uurivad meregeoloogid.