Mart Helme intervjuus Deutsche Wellele: referendumi vastased trügivad heterode voodisse, meie nende omasse küll ei trügi

Ajakirjanik Konstantin Eggerti küsimusele, kas Putini Venemaa kujutab Eesti julgeolekule ohtu, vastas Helme, et potentsiaalselt kujutab küll, kuid kõik sõltub sellest, milline on olukord kogu maailmas. «Kui ei puhke suurt konflikti, siis, arvan ma, käitub Venemaa Baltimaadega diplomaatilisemalt. Kui midagi juhtub, siis suudame efektiivselt ja kiiresti reageerida,» arvas Helme.

Helme nimetab end küllaltki heaks Venemaa ajaloo tundjaks ning leiab, et oma arvukate regioonide, kohalike liidrite, riiklike institutsioonide, jõuametkondade ning suurlinnadega pole Venemaa sugugi lihtne maa. «Leida tasakaal kõigi nende grupeeringute, territooriumite ja riigi piirkondade vahel on väga keeruline,» märkis Eesti siseminister.

Eggert tundis huvi, kes on selles keerulises skeemis Putin. Helme arvates on Venemaa president justkui apteeker, kes peab oma tundlike kaaludega vaagima, et kõik oleks tasakaalus. «Arvan, et Putin on pragmaatik. Kui vaja, on ta vaenlane, kui vaja, siis sõber. Praegu arvan, et ta suhtub üsna neutraalselt. Baltimaad on tema jaoks väikeriigid, kellega pole lihtsalt mõtet liiga aktiivselt tegeleda. Aktiivselt tuleb asju ajada Ameerika, Saksamaa, Prantsusmaa, Hiinaga, loomulikult, suurte jõukeskustega. Aga Balti riigid – need on tema jaoks Euroopa provintsid,» iseloomustas Helme Venemaa presidenti.

Mis puutub lääneriikide poolt Venemaa suhtes kehtestatud sanktsioonidesse, siis selles osas on Helme skeptiline. «Aga ma ei arva, et sanktsioonidega suudetakse lõppkokkuvõttes saavutada seda, et Venemaast saaks demokraatlik riik, nagu oodatakse näiteks Brüsselis või Washingtonis. Arvan, et mõlemale poolele oleksid märksa kasulikumad diplomaatilised kõnelused,» rääkis Helme.

Usutluse käigus läks jutt ka Ukrainast lähtuvale migratsioonile ning Helme erakonna EKRE tõrjuvale suhtumisele ukrainlaste suhtes. Helme sõnul on Eestis umbes 25 protsenti elanikest need, kes räägivad peamiselt vene keelt. «Ukrainlased ei hakka eesti keeles rääkima, nemad hakkavad rääkima vene keeles ja täiendavad Eesti venekeelset elanikkonda. Ma mõistan neid väga hästi, kuid me oleme selle vastu,» rõhutas siseminister.

Helme sõnul on siin ka majanduslik aspekt: ukrainlased, kes on nõus armetu palgaga, võtavad töö siinsetelt eestlastelt ja venelastelt, kes tahavad suuremat sissetulekut saada.

Ajakirjanik tõi välja, et EKRE seisukohad on vastupidised sellele, millega Eesti on viimased paarkümmend aastat end maailmale teadvustanud: avatus, idufirmad, digimajandus, digitaalne valitsemine. Helme vastas, et see kõik on propaganda. «Me pole avatuse vastu, me pole IT vastu, me pole interneti vastu. Me pole isegi selle vastu, et meile tuleksid haritud inimesed teistest riikidest, sealhulgas Aafrikast. Aga me tahame, et kõik oleks Eesti valitsuse, mitte mingite majanduslike ja suurte rahvusvaheliste korporatsioonide või Euroopa Komisjoni ja ÜRO kontrolli all.»

Rääkides viimasel ajal palju poleemikat tekitanud abielu küsimusest, rõhutas siseminister, et EKRE seisukoht on siin kõigutamatu: seaduses peab olema üheselt ja selgelt kirjas, et abielu sõlmitakse mehe ja naise vahel. «Kui see teile ei meeldi, siis denonsseerigem kooseluseadus. Seda pole nad valmis tegema, mis tähendab aga seda, et meie referendum on vajalik. Me tahame, et riik säiliks, kuid ilma laste ja moraalita ei saa see säilida,» ütles Helme.

Ajakirjanik tundis seepeale huvi, kas geid võivad Eesti rahva üle ujutada. «Las jooksevad Rootsi. Seal on kõik olemas, kõik vaatavad neid viisakalt,» vastas Helme.

«Kas teie vaatate ebaviisakalt?» päris ajakirjanik edasi.