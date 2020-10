Kristina Kallas: Jüri Ratas, seekord ei saa sa piirduda vaid noomitusega

«Meil on koolikiusajate valitsus. Mart Helme on juba mitmendat korda tõestanud, et ta ei ole väärikas, lugupidav ja kõiki Eesti inimesi väärtustav juht. Helme sõnad teevad haiget, päriselt, mulle ja paljudele inimestele Eestis ja tema koht ei ole Eesti valitsuses,» kirjutab Kallas sotsiaalmeedias.