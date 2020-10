Bocuse d`Ori Euroopa vooru võitis Norra, Eesti pääses edasi finaali!

Pärast kahepäevast pingelist võistlust Tallinnas Saku suurhallis krooniti maailma prestiiźikama kokandusvõistluse Bocuse d`Ori tänavuse Euroopa vooru võitjaks Norra kokkade meeskond eesotsas Christian Andre Petterseniga. Taanlased said hõbemedali, rootslased pronksi. Eesti eesotsas Artur Kazaritskiga tuli seitsmendaks.

Bocuse d`Ori aupresidendi Clare Smythi sõnul oli kokkade tase märkimisväärne. “Võistlus oli uskumatult tihe. Siin on koos palju erakordseid kokkasid ja õnneks on kohtunikekogu väga kogenud, sest õige otsuse tegemine on vastutusrikas töö,” ütles Smyth. Bocuse d’Or Europe 2020 president Dimitri Demjanov tänas Paul Bocuse’i, kes 30 aastat tagasi võistluse algatas. “Minu jaoks võitis täna maailma gastronoomia,” lisas Demjanov.