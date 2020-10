Naised on rinnavähi teadlikkuse kuul oodatud tasuta uuringule

Igal aastal haigestub Eestis rinnavähki umbes 750–760 naist, see on Eesti naistel enim levinud pahaloomuline kasvaja mittemelanoomse nahavähi järel. Rindade mammograafilise uuringu käigus on võimalik rinna pahaloomuline kasvaja avastada varases staadiumis, mil see veel muul viisil avastatav ei ole.