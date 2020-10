Solman: koroona on pärssinud nii abiellumist kui ka lahutamist

„Selle aasta üheksa kuuga on sõlmitud üle 300 abielu vähem kui aasta varem sel perioodil. Samas on ka lahutatud 100 abielu vähem kui eelmise aasta esimese üheksa kuuga. Kuigi viimastel aastatel lahutataksegi järjest vähem abielusid, saab siiski öelda, et oma roll on olnud ka koroonakriisist tingitud eriolukorral. Nimelt paistab, et eriolukorra tõttu edasilükatud perekonnasündmusel on väiksem tõenäosus üldse toimuda. Abielu puhul on see mõistetav, aga üllatav on, et ära jäi ka märkimisväärne arv lahutusi. Loodan, et sel aastal koroonakriisist häiritud pulmaplaanid saavad siiski teoks järgnevatel aastatel,“ ütles Solman. „Loodan ka, et koroonakriis ja sellega seotud töötuse kasv ei löö uppi noorte perelisa saamise plaane. Olen valitsusele esitamas seadusemuudatust, mis aitab töötuks jäänud lapsevanematel säilitada vanemahüvitis varasema palga suuruses ja tagab turvatunde järgnevateks aastateks. Muudatuse eesmärgiks on, et noored pered ei kannataks koroonakriisi tõttu veel aastaid ega tunneks vajadust koondamiste tõttu lapse saamist edasi lükata.“