Popov: Eesti koroonameetmed on olnud tõhusad

Selle põhjuseks nimetavad sotsiaalminister Tanel Kiik ja terviseameti meditsiinistaabi juht Arkadi Popov inimeste õiget käitumist.

Lisaks sellele, et koroonaviirusesse nakatumise näitaja on Eestis Euroopa üks madalamaid, on Eesti ka nende riikide seas, kus nakatumise näitaja pole viimastel nädalatel tõusnud, vaid on isegi languses.

Popovi sõnul on rakendatud meetmed olnud tõhusad ja inimesed järgivad neid. Nii on ära jäänud mitmed üritused ning nakatunud ja lähikontaktsed on püsinud kodus.

«Meil on olnud väga konkreetsed kolded konkreetsetes kohtades ja õnnestus need võtta kontrolli alla suhteliselt kiiresti. Inimesed, kellega epidemioloogid ja inspektorid terviseametist võtsid ühendust, käitusid väga-väga mõistlikult ehk nad täitsid kõik need reeglid,» selgitas Popov.

«Kõik meetmed on välja töötatud koostöös teadlastega ja koostöös ekspertidega just selleks, et viiruse levikut tõkestada. Ja praegu võib öelda, et nendest on olnud ka kasu,» sõnas Kiik.