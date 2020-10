Eestis moodustavad tervishoiukulud 6,4 protsenti sisemajanduse kogutoodangust. Näiteks 2017. aastal oli see 1,5 miljardit eurot. Need 6,4 protsenti on küll peaaegu poole madalam tase kui Rootsis (11 protsenti) ja Soomes (9,2 protsenti), kuid sarnane Leedu (6,5 protsenti) ja Lätiga (kuus protsenti).