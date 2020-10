Kersti Kaljulaid: Eesti inimesed väärivad paremat

Tellijale

«Ma ei mõista siseminister Mart Helme varjamatut vaenu meie ühiskonna vastu. Jutt on ju meie oma inimestest – meie politseinikud ja õpetajad, meie loomeinimesed ja ehitajad, meie naabrid, töökaaslased, sõbrad. Ka võhivõõrad, kuid siiski meie inimesed. Nende jagamine ja liigitamine seksuaalse sättumuse, nahavärvi või mõne muu tunnuse alusel õigeteks ja valedeks, meieks ja nendeks, on lubamatu, äraspidine meie põhiseaduse vaimule ja ka inimlikult lihtsalt tülgastav,» kirjutas president sotsiaalmeedias.

«Jah, muidugi on see provokatsioon, millega jagatakse inimesed väärtuslikemaks ja vähemväärtuslikemaks selle alusel, millisena nad sündinud on. Millist ajajärku see asjaolu meile meenutab?» arutles ta.

«Mul on häbi ja mul on kurb, et Eesti inimesed, kes usuvad Eesti põhiseaduses kirjapandut, et seaduse ees oleme oma kodus kõik võrdsed ja kes arvavad seega poliitikute omavoli eest end kaitstud olevat, said järjekordselt teada, et meil on valitsuses minister, kellele Eesti inimeste inimväärikus on vähem oluline tema õigusest kasutada võimupositsiooni teiste alandamiseks.»