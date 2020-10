Video ja -blogi ⟩ Ratas valitsuskriisist: töötame selle nimel, et leida lahendus

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) esimees Martin Helme vastas täna hommikul riigikogus ajakirjanike küsimustele siseminister Mart Helme eelmisel nädalal Deutsche Wellele antud intervjuu teemal. Helme jutust kumas, et valitsus on kriisis. Peaminister Jüri Ratas (Keskerakond) ning haridus- ja teadusminister Mailis Reps (Keskerakond) andsid pärast Martin Helmet omapoolseid selgitusi olukorra kohta valitsuses. Pärast koalitsioonierakondade nõupidamist toonitas Ratas, et koalitsioon töötab selle nimel, et leida lahendus.