LGBT ühingu juht: valitsus kiusab oma inimesi

Võimalusel käin alati sellistel kogunemistel, et anda oma panus maailma muutmiseks. Usun, et sellised kohtumised annavad jõudu nii LGBT-inimestele kui ka nende lähedastele ja toetajatele. Tihti mõtlen sellistel kohtumistel neile, kes ei saa tulla kohale, kuid kes vajavad vahest ehk kõige enam seda tunnet, et meid on palju.