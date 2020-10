Rahandusministeerium: pensionireformi ajakava muutmist ei vaja

«Ettevalmistusi reformiks on tehtud selle arvestusega, et see seadus plaanitud tempos jõustub ja seda siis nende algselt välja käidud kuupäevadega. Ajagraafik, tõsi, on olnud pingeline algusest peale, aga hetkeseisuga tundub, et ikkagi oleme graafikus,» ütles rahandusministeeriumi kindlustuspoliitika osakonna nõunik Kertu Fedotov ERR-i uudisteportaalile.