Aivar Mäe kaebab PPA otsuse edasi

«Politsei tegi 21. oktoobril otsuse Aivar Mäe osas algatatud väärteomenetluses. Menetluse käigus tõendas politsei seksuaalse ahistamise toimumise ning karistuseks määrati rahatrahv,» ütles PPA pressiesindaja Marianne Ubaleht Postimehele.

Ubalehe sõnul ei saa enne otsuse jõustumist trahvisummat avaldada. Samuti ei saa tema sõnul veel öelda, mitu inimest politseisse kaebustega pöördus.

Otsus jõustub 15 päeva pärast selle tegemist, kui süüdistatav ei kaeba otsust edasi. Edasikaebamise korral teeb lõpliku otsuse kohus. Otsusega on võimalik tutvuda siis, kui see on jõustunud.

Kesklinna jaoskonna juhtivuurija Inna Toater julgustab kõiki, kes tunnevad, et nendega on vääriti käitutud, politsei poole pöörduma.

Rahvusooper Estonia mitu naistöötajat tuli juuni lõpus välja avaldusega, et Estonia juht Aivar Mäe on neid alandanud ja seksuaalselt ahistanud. Augusti lõpus esitas Mäe tagasiastumisavalduse, mille rahvusooperi nõukogu rahuldas.

«Seksuaalse ahistamise paragrahviga ei ole väga palju menetlusi, ent usume, et mida rohkem neid on, seda kindlama tundega pöörduvad ohvrid tulevikus ka õiguskaitseasutuste või organisatsiooni usaldusisikute poole. Mõistetavalt on tegemist emotsionaalselt keerulise teemaga, mistõttu on ahistamisest rääkimine ohvritele raske, ent häiriva käitumise lõpetamiseks on sellest rääkimine väga oluline samm,» ütles Toater.